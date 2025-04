Festa della polizia locale, premiata Michela Bosi

Sabato scorso alla sala Ilaria Alpi del Comune di Crevalcore, si è svolta la festa della polizia locale, alla presenza dell’Amministrazione Comunale e di tutti gli enti che collaborano per lo svolgimento delle attività di istituto ed emergenziali. Durante la mattinata sono stati presentati i dati relativi al Servizio di Polizia locale e sono stati consegnati ringraziamenti e riconoscimenti a tutte le figure che cooperano quotidianamente con la Polizia Locale di Crevalcore nello svolgimento dei regolari servizi e per le manifestazioni del territorio.

Tra le persone insignite di riconoscimento c’è anche l’ispettore Michela Bosi di Cento, da un anno agente della Polizia Locale di Crevalcore dopo essere stata per molti anni a Cento occupandosi in maniera significativa anche di violenza sulle donne e sugli animali. "Sabato la Responsabile del Servizio mi ha riconosciuto un elogio per essermi distinta nell’espletamento di un particolare servizio, ma soprattutto mi ha onorata assieme al primo cittadino il Sindaco Martelli della medaglia per i miei 25 anni di servizio come operatore di Polizia Locale - scrive l’ispettore Bosi - Un mestiere che ho sempre amato, che mi ha donato grandi soddisfazioni anche nei momenti più difficili".

L’elogio all’ispettore Bosi è infatti stato dato "per aver affrontato e completato con grande professionalità un’attività di indagine in materia ambientale, dimostrando grande dedizione e spirito di collaborazione, in tal modo assicurando la buona riuscita dell’attività e l’identificazione dell’autore del reato". Un esempio per chi vuole far parte della polizia locale.

l.g.