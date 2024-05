Festa della Repubblica. Un 2 Giugno speciale. In piazza la cerimonia e il ruolo delle donne

L’ha ricordato a margine della conferenza stampa Francesco Lavezzi, della Provincia di Ferrara. Più della metà del corpo votante che, il 2 giugno del 1946, si recò alle urne, per decidere tra repubblica e monarchia, era costituito da donne. Insomma, donne e repubblica sono temi inscindibili. Si partirà da questo, per le celebrazioni del 78° anniversario della proclamazione della Repubblica del prossimo 2 giugno. Le istituzioni cittadine, a partire da Prefettura e Comune, hanno illustrato ieri il programma della giornata, che inizierà alle ore 9.10 in Piazza Trento e Trieste, con la formazione e lo schieramento del picchetto armato interforze, con rappresentanza delle associazioni combattentistiche e d’Arma.

Poi le autorità prenderanno posto in piazza Cattedrale e alle 9.30 verranno resi gli onori alla massima autorità e, quindi, ci sarà l’alzabandiera. Una volta deposta la corona d’alloro del prefetto al monumento della Torre della Vittoria, la stessa verrà imbandierata dai vigili del fuoco. A seguire, il prefetto Massimo Marchesiello leggerà il messaggio del presidente della Repubblica e interverrà anche il sindaco di Ferrara o un suo delegato. Ci si trasferirà, infine, al Teatro Comunale Abbado (ore 10.30), dove il conservatorio Frescobaldi eseguirà l’Inno d’Italia, aprendo così la lectio magistralis di Maurizio Viroli, professore emerito di teoria politica alla dell’Università di Princeton, filosofo e saggista romagnolo naturalizzato statunitense.

Viroli, grande esperto di Machiavelli e non solo, è stato consulente della presidenza della repubblica durante il settennato di Ciampi. All’Abbado verrà introdotto da Andrea Baravelli (Unife), che cederà il posto a un gruppo di studentesse della Consulta provinciale degli studenti e del Dipartimento di scienze giuridiche di Unife. Queste, infatti, studiano da diversi mesi sotto la guida di Anna Quarzi (Isco Ferrara), che le ha aiutate a orientarsi in un tema assai ampio: il ruolo della donna nell’istituzione della Repubblica. A seguire, verranno consegnate le onorificenze al Merito della Repubblica Italiana al commendatore Stefano Bottoni, al cavaliere ufficiale Saverio Menna, al cavaliere Angelina Passaro, al cavaliere Vincenzo Russo. La cerimonia si concluderà alle 12.30, con un altro momento musicale offerto dal Conservatorio. Inoltre, durante la giornata, dalle 9 alle 16, il cortile e i giardini della Prefettura di Corso Ercole I d’Este saranno aperti alla cittadinanza, che è invitata a tutti gli incontri, dalle cerimonie in piazza a quelle in teatro. Francesco Franchella