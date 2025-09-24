’Festa della Terra’ a Vigarano. In scena le eccellenze locali

Una giornata dedicata all’ambiente in uno degli scenari naturalistici più belli del territorio. Vigarano Mainarda si prepara a celebrare sabato, dalle dieci alle 18, la ‘Festa della Terra’. Palcoscenico di un evento di partecipazione e di iniziative capaci di coinvolgere i cittadini e di fare incontrare enti e istituzioni è l’Oasi di Vigarano Pieve, tra il verde che si affaccia sullo specchio d’acqua del lago. La manifestazione ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sui temi ambientali e di promuovere pratiche sostenibili. Quest’anno si arricchisce di nuove iniziative e collaborazioni.

La giornata si aprirà alle 10.15 con il Convegno dal titolo ‘Agricoltura e ambiente: agricoltura tra salvaguardia delle eccellenze e dell’ambiente. Quale futuro?" con l’onorevole e sindaco di Vigarano Davide Bergamini, l’onorevole Mauro Malaguti della Commissione Agricoltura, il consigliere regionale Fausto Gianella, il presidente di Confagricoltura Ferrara Francesco Manca, il presidente Cia Ferrara Stefano Calderoni, il presidente Codifesa Bologna e Ferrara Danilo Tamisari.

Alle 13 ci sarà il buffet stand gastronomico "Mani in pasta, laboratorio cucina del recupero", realizzato dai ragazzi del progetto di avviamento al lavoro per ragazzi diversamente abili attivato dall’amministrazione comunale.

Alle 15 ci sarà un altro incontro interessante dove al centro del dibattito c’è ‘La presenza dei lupo nel nostro territorio’ a cura della dottoressa Roberta Artioli, comandante della Polizia provinciale di Ferrara. Alle 16 si prosegue con la presentazione del progetto ‘Life4pollinator’ dell’università di Bologna e del Crea in collaborazione con Confagricoltura Emilia Romagna a cui interverrà la dott.ssa Laura Bortolotti, ricercatrice Crea. Evento patrocinato dal Lions Club Ferrara Ducale ETS.

Alle 17 ecco la presentazione dei progetti ambientali portati avanti dall’Amministrazione Comunale e presentazione piattaforma Giroskuola. Si conclude alle 17.30 con ‘Esploriamo la biodiversità’, il giro sull’imbarcazione ‘II Dragone’ per immergersi nella natura della bella Oasi accompagnati dagli istruttori del Canoa Club.

Saranno presenti anche i gazebo per bambini con attività di recupero e riutilizzo dei materiali, il laboratorio di creazione strumenti musicali con materiale di scarto a cura della Scuola di Musica Theremin, il laboratorio di riutilizzo creativo di materiali di scarto a cura del gruppo del Consiglio Comunale Ragazzi e Cidas e gazebo espositivi di varie attività.