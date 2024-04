"Festa della Terra, l’obiettivo è ridurre i rifiuti"

"Piccoli gesti che possono determinare un grande cambiamento". Così, l’Amministrazione comunale di Vigarano Mainarda presenta oggi, alle 12, in occasione della Festa della Terra inaugurata ieri in Diamantina, il progetto "Vigaranozerorofiuti2024" che vedrà la distribuzione gratuita, a tutti i bambini delle scuole, di una borraccia. "A settembre – spiega l’assessore all’ambiente Francesca Lambertini - abbiamo presentato il progetto titolato con l’obbiettivo di ridurre concretamente il quantitativo di rifiuti prodotti derivanti dal monouso. Un obbiettivo che abbiamo scelto di raggiungere – aggiunge - con l’installazione di erogatori di acqua di rete che, tramite gli erogatori, subisce un processo di filtraggio rendendola migliore sia dal punto di vista del sapore ma soprattutto per i residui batterici". Gli erogatori saranno posizionato all’interno della scuola primaria e secondaria e anche nel Municipio. "Saranno distribuite a tutti gli studenti delle borracce per promuovere l’utilizzo di contenitori riutilizzabili – aggiunge -. C’è un doppio obbiettivo quindi, quello di ridurre la produzione di rifiuti ma anche quello di stimolare i nostri ragazzi ad utilizzare contenitori utilizzabili".

cl.f.