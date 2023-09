Festa della vendemmia al Verginese

La seconda edizione della Festa della vendemmia, un ciclo di iniziative ideato da Confagricoltura, è stato ospitato ieri pomeriggio a Gambulaga, nell’azienda agricola Gennari. I titolari, Roberto Gennari e figli, con trent’anni di esperienza nel settore, hanno aperto le porte della loro cantina ai visitatori, accompagnati in un viaggio tra aspetti tecnici, tradizioni e degustazione finale. Tutti curiosi di scoprire i vigneti tipici del territorio, tra Fortana, Malvasia, Trebbiano e Montuni. La storia dei Gennari come agricoltori risale ai primi anni del Novecento, nel 2006 Roberto Gennari decide di introdurre dei vigneti nei circa 40 ettari che gestisce a Gambulaga, scommettendo sui vini delle sabbie. "Gennari è un nostro storico associato – commenta il direttore provinciale di Confagricoltura, Paolo Cavalcoli – un punto di riferimento del territorio e anche un imprenditore coraggioso a investire in vigneti in un territorio non vocato". "Una bellissima iniziativa che valorizza un’azienda all’avanguardia – è stato l’intervento dell’assessore all’Agricoltura, Enrico Belletti – che ha avuto il coraggio o la lungimiranza di investire".

f. v.