Festa dell’agricoltura, gran finale con i tartufai

Cala il sipario oggi a Portomaggiore sulla Festa dell’agricoltura e dell’artigianato, manifestazione giunta alla quattordicesima edizione, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco per offrire una vetrina al mondo dell’agricoltura, che nel Portuense ha un territorio vocato, ideale anticipazione dell’Antica Fiera di settembre, che ha valenza regionale. Visto il positivo riscontro dell’anno scorso, quando si sono superate le duemila presenze, quest’anno è stata aggiunta una data in più. Ci saranno bancarelle e stand sparsi nel percorso del centro di Portomaggiore. Ci sarà anche uno stand gastronomico, allestito in piazza Umberto I, gestito dagli agricoltori del territorio; confermati poi a grande richiesta il laboratorio dei panificatori portuensi, che allestiranno un forno a cielo aperto per la cottura del pane ferrarese Igp e quello della piadina, rivolto ai bambini. L’associazione tartufai italiani ha organizzato per stamattina (ore 9) un evento dimostrativo: la gara di cani da tartufo nel parco Colombani, già proposto con successo nell’ambito fieristico. Alle 10.30 ci sarà il raduno delle Fiati 500 e auto d’epoca, alle 17 la gara del salame artigianale, ma anche passeggiate a cavallo per i bambini, mercato contadino e dei produttori del territorio e anche due spettacoli musicali in piazza Umberto I. La festa è un momento di aggregazione e anche un modo per fare il punto della situazione sul mondo economico e sulla sua possibile crescita futura. Soprattutto il mondo agricolo è al centro di questa kermesse che ogni anno aumenta i suoi numeri.

Franco Vanini