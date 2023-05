Festa dell’Agricoltura, un premio a Pasini

Luci e molte ombre sull’undicesima edizione della Festa dell’Agricoltura e del Volontariato, che si è svolta nel fine settimana, condizionata dal maltempo che ha costretto gli organizzatori a smontare diversi stand. Si è comunque riuscito a portare a termine la manifestazione, spostando al coperto tutto il possibile. Nell’ambito della Festa domenica in sala consiliare l’amministrazione comunale ha consegnato alla famiglia di Francesco Pasini un riconoscimento speciale alla memoria per il lavoro culturale svolto a favore della comunità portuense. "E’ stata una figura di riferimento culturale fondamentale per la comunità portuense e non solo – mette in rilievo il sindaco Dario Bernardi – E’ il fondatore di Arstudio, da sempre un punto di riferimento per Portomaggiore; abbiamo voluto riconoscere il merito dell’enorme lavoro fatto da Francesco in oltre trent’anni". "L’occasione dell’Estemporanea di pittura organizzata dall’associazione Oltre nell’ambito della Festa – aggiunge il vicesindaco Francesca Molesini, che ha delega alla Cultura – ci ha dato l’occasione di conferire assieme alla Pro Loco questo premio speciale alla memoria di Francesco Pasini. E’ stato una figura di riferimento culturale fondamentale per la comunità portuense e non solo". A ricevere il premio i figli Marco e Luca.

f. v.