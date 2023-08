Festa dell'anguilla a Saletta Copparo: "La nostra forza, il volontariato"

Proseguirà sino a domani, l’appuntamento con la 15esima edizione della Festa dell’Anguilla di Saletta, organizzata in occasione della Sagra di San Rocco. Lo stand gastronomico coperto propone menù sia di carne, sia di pesce, e non mancherà l’angolo aperitivo (è consigliata la prenotazione al 351-5356005, dalle 10 alle 21). Nell’ambito della manifestazione, tra le altre iniziative che l’hanno arricchita come nelle precedenti edizioni, il 6 agosto scorso si è tenuta l’iniziativa Eco Run dedicata ai bambini e alle loro famiglie: da parte del Comune di Copparo sono stati rivolti meritatissimi "complimenti a tutti i volontari, che propongono buona cucina e rispetto per l’ambiente, e a tutti i partecipanti all’evento finalizzato all’attività sportiva e alla pulizia del territorio, che rappresentano un prezioso esempio per tutta la comunità".