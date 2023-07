Festa dell’Anpi in piazza

Martedì 25 luglio alle 20 in piazza Garibaldi ad Argenta si terrà una serata di festa per ricordare il 25 luglio del 1943, quando la famiglia Cervi festeggiò l’arresto di Mussolini, cucinando una pasta condita con burro e formaggio. Per celebrare una ritrovata speranza, la famiglia Cervi decise di condividere il cibo con tutta la comunità e distribuì la pastasciutta nella piazza di Campegine. Ad Argenta si vuole ricordare questo momento di libertà, i valori e le persone che hanno combattuto per porre fine alla dittatura fascista. L’iniziativa è organizzata da Anpi Argenta con il patrocinio del Comune, in collaborazione con Arci Ferrara, Coop Alleanza 3.0, Libera Ferrara, Auser, Udi Ferrara, Centro Donna Giustizia di Ferrara, AAil Coordinamento Storia, Memoria e Antifascismo CGIL ER, scuola di musica Solaris.