Festa delle associazioni ’La Zanzara’ e ’Banditi’

Un suggestivo quanto spettacolare incendio di un fantoccio, raffigurante la Befana con la scopa tra le mani, ha chiuso venerdì scorso le iniziative organizzate in città e dintorni per salutare la Vecchia. Che, nella fattispecie, a Bando, ha coinciso con l’addio al 2022, ed alle sue festività natalizie, per dare il benvenuto all’anno nuovo. Nel parco delle ex scuole elementari i volontari delle associazioni socio-culturali "La Zanzara" ed i "Banditi" hanno appiccato il fuoco al suddetto pupazzo, non prima però della degustazione di bevande calde, piade, salsicce e dolci offerti dagli organizzatori. Intanto a San Biagio il gruppo che si occupa delle attività solidaristiche del circolo Acli Tango & Cash ha consegnato porta a porta ai bambini del paese la tradizionale calzetta colma di leccornie. Festa grande anche ad Argenta alla pista di pattinaggio sul ghiaccio, con musici e figuranti in costume.

Nando Magnani