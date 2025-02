Festa delle donne con la gita di Ado

La Fondazione Ado propone per l’8 marzo una gita a San Marino per festeggiare tutte le donne e per sostenere le sue attività assistenziali. Sarà l’occasione unica per scoprire la storia della Repubblica più antica del mondo, accompagnati dalla guida i partecipanti ammireranno le bellezze della città: Prima Torre, centro storico, Porta San Francesco, Cava dei Balestrieri, Cantone Panoramico, Piazza della Libertà e tanto altro. Per info: 0532/972400 ufficio.iniziative@adohtf.it. La Fondazione si prende cura dei malati e dei loro familiari percorrendo la strada delle cure palliative. Perché bisogna preservare la speranza.