"Festa delle famiglie, condivido le perplessità sull’organizzazione"

Caro Carlino, incoraggiata da altri interventi, condivido lo stupore e la perplessità in merito all’organizzazione della Festa delle Famiglie, che si è svolta all’Acquedotto le settimane scorse. Organizzazione che ha visto l’esclusione del personale e delle educatrici del Centro per le Famiglie e dei Centri per le Famiglie e i Bambini del Comune, nonché delle associazioni del territorio che da sempre collaborano. Al di là del giudizio che ciascuno può avere sulla qualità dell’offerta proposta quest’anno, che a mio parere non è lontanamente paragonabile alle scorse edizioni, mi risulta difficile comprendere l’opportunità e le ragioni di una scelta simile, sotto tanti punti di vista. Dai confronti avuti in questi giorni con altri genitori, tale perplessità sembra essere condivisa. Nella mia ancora giovane esperienza di mamma, sono rimasta spesso sorpresa da quante famiglie abbiano interagito con i Centri durante il loro percorso, per le ragioni più varie. La loro attività, infatti, non si limita alla mera fornitura di servizi ai cittadini, ma costituisce una vera e propria rete di sostegno quotidiano, non solo per l’offerta vasta e complessa, ma anche per la qualità umana e la grandissima professionalità, cura e dedizione di chi ci lavora. Queste righe vogliono essere un appello a chi amministra la città, perché un patrimonio così grande non venga disperso, ridimensionato e neppure sminuito. Si tratta di una risorsa unica per molti genitori a fronte delle giornaliere difficoltà nel conciliare gestione familiare e lavoro, soprattutto in assenza di reti parentali vicine, oltre che rappresentare una grande occasione di crescita per i bambini. Elisa Grandi

* * *

SUI REFERENDUM Caro Carlino, per i referendum andrò a votare ma prenderò solo la scheda per quello sulla cittadinanza e voterò sì. Per quelli sul lavoro penso che siano problemi da risolvere tra i datori di lavoro e i dipendenti o da norme chiare; una materia dove in generale deve prevalere la ragione e non la complicazione. Per la cittadinanza cinque anni bastano, oggi per come va il mondo, aspettare 10 anni è esagerato. Dieci anni sono troppi specialmente per i giovani ai quali vanno date tutte le opportunità, oltre alla scuole, per sentirsi italiani anche giuridicamente. Ma propongo una legge: per chi ha ottenuto la cittadinanza, se compie reati di media e grande gravità, gli venga revocata la cittadinanza, se possibile espulso e e rimandato al suo paese. Pasquina Ferrari