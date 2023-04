Festa delle gentilezza con doni di libri e letture a tema

Giornata piena di "gentilezza", nell’ambito dell’omonimo festival quella odierna a Codigoro. Si comincia fin dal mattino in alcuni bar e presso il banco di frutta e verdura, con degli sketch a cura dell’Udiiii sulla gentilezza, fino a mezzogiorno. A seguire la fata della gentilezza che scambierà messaggi gentili con i bambini della scuola San Domenico lungo il fiume. E ancora doni letterari di gentilezza, in Piazza Matteotti, con la donazione di libri a cura della biblioteca comunale. Nel pomeriggio azioni gentili che si espliciteranno con la pulizia delle aiuole lungo via Riviera Cavallotti, un’iniziativa a cura delle associazioni Plastic Free e Volano Borgo Antico, di seguito le letture gentili, con brevi brani sulla gentilezza.