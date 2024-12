Festa dell’Immacolata, oggi l’Urp resta chiuso. Attivo l’ufficio mobile

In occasione della festività dell’Immacolata concezione, l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune, con sede in piazza del Municipio 23, sarà chiuso nella giornata di oggi. L’ufficio sarà di nuovo regolarmente aperto da lunedì con i consueti orari e con possibilità di accesso anche senza prenotazione (mattina: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, sabato dalle 9 alle 12 . Pomeriggio: martedì e giovedì dalle 14. alle 17:30). L’Urp Mobile svolgerà, invece, regolare servizio come da calendario consultabile sul sito del Comune (per informazioni: tel: 800532532 - mail: urp@comune.fe.it - sms: 334 1016433)