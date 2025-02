Festa dell’Imperatore del Giappone. Achilli al ricevimento in Consolato

In occasione del genetliaco dell’Imperatore del Giappone, che si celebrerà il 23 febbraio, il Consolato Generale del Giappone a Milano ha organizzato un ricevimento in suo onore. Ospiti, fra gli altri, il grande ufficiale al merito della Repubblica italiana Gabriele Achilli in veste di presidente nazionale dell’Istituto Shotokan Italia insieme all’editore della rivista ‘Samurai’ shike Giacomo Spartaco Bertoletti, fondatore della world ju jitsu federation. (Nella foto il Console Kobayashi Toshiaki e Gabriele Achilli)