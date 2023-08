Festa dello sport a Brazzolo e a Saletta: protagonista l'anguilla a Copparo

COPPARO

Ha preso il via a Brazzolo la 33esima Festa dello Sport, organizzata da Brazzolo per la solidarietà e Amatori Calcio Brazzolo col patrocinio dei Comuni di Copparo e Tresignana. Tutte le sere, sino all’8 agosto, si potranno gustare le specialità dello stand gastronomico (per prenotazioni: 333-5909439). La serata odierna sarà dedicata ad Ail, con musica live di ‘Nico e Ile’, mentre l’8 agosto alle 23 sarà estratta la lotteria. Buon cibo e divertimento saranno protagonisti anche a Saletta dove, in occasione della Sagra di San Rocco, torna la Festa dell’Anguilla da domani al 16 agosto. Lo stand gastronomico coperto proporrà menù di carne e di pesce e non mancherà l’angolo aperitivo (consigliata la prenotazione al 351-5356005, dalle 10 alle 21). Oggi, al via il torneo calcistico Memorial Rossano Coletta, e la corsa con i sacchi.