Taser, dibattito tra utilità e limiti

Massimo Pandolfi
Taser, dibattito tra utilità e limiti
Ferrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Traffico a BolognaMigliori pizzerieData zero VascoTavolata recordMensa elementariCrisi d'azienda
Acquista il giornale
CronacaFesta dello sport al Percorso Vita: "Sarà una palestra a cielo aperto"
24 set 2025
LAURA GUERRA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. Festa dello sport al Percorso Vita: "Sarà una palestra a cielo aperto"

Festa dello sport al Percorso Vita: "Sarà una palestra a cielo aperto"

Sabato l’appuntamento pensato per tutte le età, dai bambini agli anziani

Sabato l’appuntamento pensato per tutte le età, dai bambini agli anziani

Sabato l’appuntamento pensato per tutte le età, dai bambini agli anziani

Per approfondire:

"Festa dello Sport": una grande palestra a cielo aperto. Fervono i preparativi per la Festa dello Sport a Cento, programmata per sabato dalle 15.30 al Piazzale Donatori di Sangue e Organi, di fianco al Percorso Vita.

L’evento, pensato per tutti, dai bambini agli anziani, dalle persone con disabilità agli sportivi professionisti, è un’occasione per vivere lo sport non solo come pratica competitiva, ma come strumento di aggregazione, inclusione e crescita personale. Alla presenza delle tante associazioni sportive del territorio, sarà possibile assistere a dimostrazioni pratiche e provare gratuitamente le varie discipline con il supporto di istruttori qualificati e atleti locali.

Oltre agli sport più tradizionali come calcio, basket e pallavolo, saranno rappresentati anche quelli meno conosciuti come tiro con l’arco, arti marziali o danza sportiva. Sarà una giornata all’insegna della passione, della partecipazione e dello stile di vita più salutare, per celebrare il grande valore sociale ed educativo dello sport. E non mancherà anche chi accoglierà i visitatori con gustose delizie gastronomiche.

"Siamo contenti di riproporre questa iniziativa per il terzo anno – dichiara l’assessore allo Sport Vito Salatiello (nella foto) –, è un bel momento sotto tanti punti di vista: promuovere le società sportive del nostro territorio, dare modo a grandi e piccini di provare ad avvicinarsi all’attività sportiva, che è benessere psicofisico, infine, non meno importante, creare rete fra le associazioni".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

EventiFesta dell'Unità