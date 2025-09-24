Festa dello sport al Percorso Vita: "Sarà una palestra a cielo aperto"

"Festa dello Sport": una grande palestra a cielo aperto. Fervono i preparativi per la Festa dello Sport a Cento, programmata per sabato dalle 15.30 al Piazzale Donatori di Sangue e Organi, di fianco al Percorso Vita.

L’evento, pensato per tutti, dai bambini agli anziani, dalle persone con disabilità agli sportivi professionisti, è un’occasione per vivere lo sport non solo come pratica competitiva, ma come strumento di aggregazione, inclusione e crescita personale. Alla presenza delle tante associazioni sportive del territorio, sarà possibile assistere a dimostrazioni pratiche e provare gratuitamente le varie discipline con il supporto di istruttori qualificati e atleti locali.

Oltre agli sport più tradizionali come calcio, basket e pallavolo, saranno rappresentati anche quelli meno conosciuti come tiro con l’arco, arti marziali o danza sportiva. Sarà una giornata all’insegna della passione, della partecipazione e dello stile di vita più salutare, per celebrare il grande valore sociale ed educativo dello sport. E non mancherà anche chi accoglierà i visitatori con gustose delizie gastronomiche.

"Siamo contenti di riproporre questa iniziativa per il terzo anno – dichiara l’assessore allo Sport Vito Salatiello (nella foto) –, è un bel momento sotto tanti punti di vista: promuovere le società sportive del nostro territorio, dare modo a grandi e piccini di provare ad avvicinarsi all’attività sportiva, che è benessere psicofisico, infine, non meno importante, creare rete fra le associazioni".