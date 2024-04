Festa dello sport, sabato al velodromo

Sabato al velodromo e in centro storico ci sarà la Festa dello Sport 2024 organizzata dal Comune. Dal mattino, i giovani dai 10 ai 15 anni proveranno l’ebbrezza di girare con la propria bicicletta nel velodromo comunale per poi proseguire tra le vie della città. Il ritrovo è alle 9 per il "Giro di Cento". Dalle 15.30 in poi, invece, in centro storico, le associazioni sportive saranno a disposizione per fornire tutte le informazioni relative ai corsi che partiranno il prossimo autunno su tutto il territorio comunale. Durante il pomeriggio i vari info-point presenteranno le proprie discipline, offrendo la possibilità di sperimentare l’attività sportiva attraverso dimostrazioni pratiche. Durante la Festa dello Sport ci sarà anche l’iniziativa di partecipazione cittadina "Un Giro in altalena": tutti i bambini sono invitati a ritirare un kit per la costruzione di un’altalena personalizzata.