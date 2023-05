Festa dello sport sabato in centro

Sabato dalle 16 in centro storico arriva la "Festa dello Sport 2023", nata dalla collaborazione della maggior parte delle associazioni sportive del territorio, come occasione di informazione e conoscenza rivolta alle famiglie sull’offerta sportiva presente nel territorio comunale. Vari info point presenteranno le discipline sportive, con informazioni su iscrizione, frequenza. Sarà possibile conoscere e sperimentare discipline sportive come Ju jitsu, Tennis, Basket, Sei Do, Danza, Tiro con l’arco e Nuoto.