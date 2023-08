Festa dell’ospitalità, fuochi sul mare

Torna a Porto Garibaldi la Festa dell’Ospitalità, evento tradizionale dell’estate giunto alla 45esima edizione, organizzato dalla storica associazione culturale La Famia ad Magnavaca. Questa sera dalle 20.30, i volontari dell’associazione attendono sul portocanale di ‘Magnavaca’ turisti e visitatori per una serata che vede protagonista il pesce azzurro, fritto al momento per essere offerto gratuitamente al pubblico, accompagnato da pane tipico ferrarese e frutta del territorio. In programma anche musica, mercatini, animazione. Alla mezzanotte, gran finale con spettacolo pirotecnico sul mare.