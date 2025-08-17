Festa dell’Ospitalità, specialità e numeri record

Il ritorno della Festa dell’ospitalità a Portogaribaldi, dopo la sospensione dello scorso anno, è stato accolto da uno straordinario successo sotto ogni punto di vista. "Abbiamo acquistato dieci quintali di pesce – dice Lorena Carli, presidente del Consorzio ’Sì….Amo Portogaribaldi’, che ha organizzato la manifestazione –, 13.000 piatti biodegradabili, diversi quintali di angurie e del pane, messo in ogni piatto a fianco del pesce appena fritto, e di tutto non è rimasto nulla". Sono i dati della riuscita manifestazione frutto del lavoro di una settantina di volontari e della capacità di collaborazione, per rendere sempre più attrattiva la comunità di Portogaribaldi grazie alla sinergica collaborazione fra i volontari del Consorzio organizzatore e di quelli della "Famìa ad Magnavaca", che l’hanno promossa per anni.

"E’ stato bellissimo osservare – prosegue la presidente – come tutti si siano mossi insieme e con una perfetta collaborazione per la riuscita della festa. Verso le 18 ci siamo trovati nei locali del mercato ittico per un aperitivo a base di prosciutto e melone e per prepararci alla serata, nella quale nessuno si è risparmiato. Un grazie particolare all’autosalone Guerrini per averci donato le migliaia di salviette al limone, che oltre ai tovaglioli di carta, sono state graditissime dai turisti, che hanno assediato i tavoli sui quali mettevamo il pesce appena fritto".

Tre grandi padelloni lungo il porto canale, alimentati dai fuochi, sui quali si sono alternati una quindicina di esperti cuochi, hanno iniziato verso le 20 a friggere il pesce, che veniva servito ancora caldo sui tavoli preparati e coperti da tovaglie di carta. Un macchina organizzativa oliatissima provvedeva a rimuoverli e a pulire la tavola non appena i turisti avevano cenato. "Abbiamo cominciato ad occupare il molo – continua Lorena Carli – coi tavoli e i padelloni verso le 16 e alle due di notte, anche grazie all’aiuto del personale della Coop. Brodolini, non c’era più nulla. Un plauso anche alla correttezza dei turisti nello stare in fila senza inutili discussioni. I fuochi che hanno illuminato la mezzanotte con le luci che si riverberavano sul mare e la tanta stanchezza per il grande impegno profuso – conclude la presidente del Consorzio ’Sì….Amo Portogaribaldi’ – hanno suggellato una serata che rimarrà a lungo nei nostri cuori e in quelli dei turisti".

cla. casta.