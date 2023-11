Festa dell’Unità nazionale: "Memoria e rispetto per chi ha combattuto per i nostri valori"

Tutti in piazza per celebrare la festa dell’Unità nazionale. La cerimonia si è tentua ieri mattina in piazza Trento Trieste. Presenti autorità politiche, militari e civili, il vicesindaco Nicola Lodi, il presidente della Provincia Gianni Michele Padovani, il prefetto Massimo Marchesiello, oltre auna rappresentanza dei sindaci del territorio. In piazza anche la banda di Cona diretta dal maestro Roberto Manuzzi, che ha suonato l’inno di Mameli durante l’alzabandiera, seguito dalla deposizione di una corona d’alloro alla Torre della Vittoria. In apertura degli interventi ufficiali si è tenuta la lettura del messaggio del capo dello Stato da parte del generale Claudio Gabellini comandante del Coa. A seguire è stata consegnata una targa con la bandiera italiana agli alunni della scuola secondaria ‘Giorgio Gonelli’ dell’istituto comprensivo scolastico Terre del Reno. A seguire l’intervento della rappresentante della consulta provinciale degli studenti, Arianna Nocella dell’istituto economico ‘Bachelet’.

"Oggi più che mai – ha sottolineato Lodi – in un’epoca in cui non riusciamo a tenere il conto delle guerre che coinvolgono troppi Paesi e mietono un numero drammatico di vittime innocenti, il senso del dovere delle forze armate e della guardia di finanza si alza forte come un grido unitario. Quella di oggi è anche una nuova occasione per dare il nostro benvenuto a quindici soldati tornati in città per l’operazione Strade Sicure. A proposito di valore delle Forze Armate e di impegno quotidiano per la sicurezza e legalità il ritorno di questa operazione non può che rappresentare per noi una buona notizia. Ben arrivati ai soldati e buon lavoro. Grazie per quello che fate – conclude Lodi – grazie per continuare a credere nella pace e nella sicurezza in un mondo che si ostina a muovere in direzione opposta". Il prefetto, al suo primo discorso ufficiale visto la recente nomina, ha ricordato che "questo senso della ricorrenza non può essere rimosso con la perdita dei diretti testimoni di quegli eventi; spetta proprio alle generazioni che ancora li hanno sentiti, quei racconti e quello spirito, di trasmettere ai più giovani i valori su cui si fonda ancora il nostro Paese e la memoria dei fatti storici che nel bene e nel male ci rendono quali siamo oggi. La memoria è sempre e comunque rispetto per chi ha combattuto e per chi ha sopportato in maniera indiretta le conseguenze di quel conflitto". Nel pomeriggio la cerimonia si è conclusa con l’ammainabandiera alla presenza dell’assessore Marco Gulinelli, mentre nella sala del consiglio comunale si è tenuto il concerto della banda filarmonica ‘Ludovico Ariosto’ diretta da Stefano Caleffi.