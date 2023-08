Festa dell’Unità, torna la tradizione Incontri su sanità, territorio e lavoro "Il futuro lo costruiamo insieme"

’Ferrara, il futuro lo costruiamo insieme’. È questo lo slogan della Festa dell’Unità di Ferrara, dal 30 agosto al 10 settembre a Pontelagoscuro in piazza Bruno Buozzi. Tanti eventi con ospiti nazionali e locali, ma anche due serate di musica e ballo. Nella piazza di Pontelagoscuro si terranno oltre 10 serate politica con dibattiti, momenti di confronto ma anche musica, ballo e buon cibo. I temi dei dibattiti spazieranno dallo sviluppo della città alla sanità, dai diritti al Terzo settore, dall’alluvione al tema degli alloggi per studenti e famiglie ferraresi. Non saranno organizzati però solamente dibattiti ma anche momenti in cui i cittadini potranno intervenire e progettare insieme proposte per il futuro della città. Oltre ai dibattiti ci sarà la qualità gastronomica presente al Ristorante l”Ustarié dal Pont” con piatti della tradizione. Il primo appuntamento, il 30 agosto alle 18,30 e poi alle 21, proporrà un dibattito con sindaci e sindache da tutta Italia.

"Il nome non è stato scelto a caso: vogliamo dare un segnale sia all’interno sia all’esterno del partito, come lo dimostrano i dibattiti, le serate e gli ospiti che presenzieranno, che un’altra città è possibile – afferma il segretario comunale del PD Alessandro Talmelli – che con il contributo di tante idee e di buone prassi, la costruzione del futuro di una Ferrara diversa e migliore può esistere. Un programma coerente con il percorso fatto anche con la coalizione: infatti saranno diversi i momenti in cui saranno presenti esponenti di altri partiti del centrosinistra. Inoltre abbiamo previsto alcuni momenti denominati ’Dicci la tua’, ovvero dei momenti di dibattito aperti ai cittadini, ma non solo, in cui tutta la coalizione si confronterà con le forze sociali e civiche su temi importanti per la nostra città. Ci tengo fin da ora a ringraziare le tantissime volontarie e i tantissimi volontari che da settimane sono impegnati nella realizzazione della Festa. Una splendida comunità che rappresenta la nostra forza, la forza delle persone".

Per Talmelli "la Festa sarà un momento di incontro, per questo aspettiamo tutte e tutti coloro che vorranno dire la loro, partecipare alle primarie delle idee, dai più grandi ai piccini". "Ancora una volta la festa di Ponte si dimostra all’altezza del suo nome e della sua storia", sottolinea il segretario provinciale Nicola Minarelli.

E aggiunge: "Da luglio sono stati davvero tantissimi gli appuntamenti politici che si sono succeduti durante le Feste dell’unità ma non solo e che hanno sviluppato temi quali ambiente, sviluppo, diritti, lavoro, sanità solo per citarne alcune. Campotto, Poggio Renatico, Filo, Scortichino, Tresignana, Portomaggiore, Anita, Ponte e poi ancora Campotto: siamo davvero tornati ad un passato fatto di tante feste e su tutto il territorio provinciale.

Ringrazio a nome di tutto il Pd le volontarie e volontari". Tanti gli ospiti e, fra gli altri, interverranno il governatore Stefano Bonaccini il sindaco di Verona Damiano Tommasi, la campionessa di kickboxing Elena Pantaleo, il campione di scherma Riccardo Schiavina, l’ex ministra Livia Turco, l’ex presidente della Regione Vasco Errani, l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, la responsabile segreteria nazionale Pd salute e sanità Marina Sereni, la senatrice Paola Boldrini, il deputato Ouidad Bakkali, l’assessore regionale Vincenzo Colla e il vice presidente camer a Paolo Govoni, l’europarlamentare Paolo De Castro.