"Festa di Anita: Pd in festa tra stand, liscio e specialità gastronomiche"

"La grande Festa di Anita" organizzata dal circolo del Partito democratico di Anita, ritorna da domani per due fine settimana. Ogni sera si balla con un’orchestra di liscio, inoltre un fornito stand gastronomico con le specialità di pesce, di mare e di valle, ma non mancheranno anche piatti a base di carne e vegetariani. Venerdì 25 agosto è prevista la partecipazione, con un saluto alla festa, di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna. Prenotazione sedie per gli spettacoli al numero 333-5633404 dal 14 al 17 agosto e dal 21 al 24 agosto dalle 18.30 alle 21.30.