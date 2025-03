Festa di Carnevale in piazza con la Pro Loco. Bel gettito e animazione

Se il maltempo lo permetterà, organizzata dalla Pro Loco di San Carlo, oggi dalle 14,30 in piazza dell’omonima località ci sarà la festa di carnevale con il concorso a premi “La maschera più bella chiusa le”, un concorso organizzato per fasce di età il cui regolamento si può trovare sulle pagine social e sul sito della Pro Loco. Potranno partecipare tutti come singolo o come gruppo e verrà valutato costume, originalità, trucco e parrucco, effetto ‘wow’. La kermesse vedrà sfilare i carri di Poggio Renatico con il trenino a seguito, ci sarà il luna park per bambini gestito dalla famiglia Folloni, che storicamente animava la fiera paesana. Un carro è gestito interamente dalle attività commerciali locali, portando così a tre i carri presenti. Dalle 14,30 in poi è presente il punto ristoro della Pro Loco, che come ogni edizione offre a tutti i presenti gnocchini fritti. Non mancheranno ricco gettito, animazione in piazza e divertimento per tutta la famiglia.