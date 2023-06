Festa di chiusura della scuola Cpia Appuntamento in piazza Cattedrale

Grande festa di chiusura della scuola Cpia, oggi alle 18.30 in piazza Cattedrale dove si esibirà il gruppo teatrale della scuola statale per adulti Straliani Theatre, con lo spettacolo “ Questo sono io”, diretto dal regista Massimiliano Piva. Ogni scuola festeggia a proprio modo la fine delle attività didattiche ma il Cpia, in cui l’utenza è in maggioranza adulta e straniera, lo fa con una grande festa di piazza invitando la città intera. Per il gruppo Straliani Theatre, composto da studenti e docenti del Cpia, stranieri e italiani, si tratta ormai di un lungo percorso di attività iniziato nell’anno scolastico 2016-2017 messo in scena nel laboratorio teatrale che si svolge durante l’anno scolastico. In caso di maltempo il Comune ha concesso lo svolgimento dell’evento al riparo della Galleria Matteotti. L’evento è gratuito. Info: [email protected]