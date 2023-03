Festa di compleanno a ’Spazio29’ coi bambini protagonisti

È festa di compleanno domani per Spazio29, che compie dodici anni e ancora una volta tornano protagonisti i giovani di Bondeno. A Spazio 29 di via Veneto e nel cortile comune con la Biblioteca Comunale "Meletti", si celebreranno il dodicesimo compleanno di Spazio 29 e la Festa del Lettore, che da molti anni vuole valorizzare la giornata internazionale del libro, celebrata proprio in aprile. Gli eventi cominceranno già dal primo pomeriggio, quando, alle 15.30, si terranno i laboratori per bambini, ragazzi e anziani presso le sale interne della struttura. A seguire, alle ore 15.45, appuntamento con la cultura e in particolare con la premiazione dei "Lettori forti" di Bondeno. Terminati i riconoscimenti ai cittadini più voraci di libri, si darà spazio ai giochi all’aperto e alla piantumazione dei fiori.

A chiudere in dolcezza il pomeriggio delle attività, alle ore 17.30, il taglio della torta e il buffet. L’ingresso ai festeggiamenti è libero e gratuito. "Tanti auguri a Spazio 29 e alla Biblioteca per un altro anno di servizi e di opportunità di socializzazione per i nostri concittadini – commentano entusiasti il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri –. Il pomeriggio è veramente ricco di possibilità di svago, grazie alla professionalità degli operatori di Spazio 29 e della Biblioteca "Meletti", oltre alla piacevole musica che si potrà ascoltare suonata dal vivo dai corsisti della scuola Auxing che ringraziamo".