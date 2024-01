Festa di don Bosco, tra momenti religiosi e giochi con i ragazzi

CODIGORO

Festa di don Bosco con prima la messa celebrata concelebrata da don Marco Polmonari e dal salesiano don Giovanni Mari, che è stato a Codigoro dal 2005 al 2012, impegnandosi anche nell’oratorio proprio per dare testimonianza concreta del fondatore dei salesiani e degli oratori Giovanni Bosco. Inoltre durante la cerimonia religiosa, la codigorese Carla Pallareti, è stata nominata ’collaboratrice’ della Famiglia salesiana. A seguire il festoso corteo fino all’oratorio per il pranzo con genitori e i figli assieme, al quale hanno partecipato un centinaio di persone, un pò meno rispetto a quelle previste per un’influenza che ha decimato molto bimbi. Dopo il pranzo, via ai giochi preparati e condotti dalla ventina di animatori che hanno visto adulti e giovani sfidarsi per un pomeriggio di allegria e divertimento come molti ricordavano di aver vissuto poche volte. Domenica prossima una prosecuzione nel ricordo di Don Bosco che, dopo la messa solenne, alle 11 nella chiesa di San Martino, vedrà la partecipazione degli ex allievi e le ex allievi di Don Bosco seguita alle 12.30 dal pranzo sempre in oratorio.