Festa di fine estate dedicata agli anni ’50

Si è svolta la manifestazione dedicata agli anni ’50 presso Lido di Pomposa nello scorso week end, patrocinata dal Comune di Comacchio, organizzata dalla Starman e sostenuta dai commercianti del Lido di Pomposa. Facendo parte di un progetto di organizzazione di vari eventi che si sono proposti nell’estate appena conclusa, aveva come unico scopo quello di ravvivare le vacanze ai turisti con proposte di spettacolo alternative agli eventi canonici. Operazione riuscita con il J&J remember, serata di musica latina e questa appena conclusa. Organizzata in collaborazione con il Vespa Club Italia, che ha proposto la Vespa più grande del mondo e gli American Brothers di Bologna, club esclusivo che coinvolge tanti proprietari di splendide auto americane.

Il presidente Nicola Bocchimpani di Asbalneari ha dato il benvenuto nel territorio e consegnato targhe ricordo ai partecipanti: particolarmente apprezzata dai turisti e curiosi, che sono accorsi in buon numero per scattare una foto con le splendide automobili che sono state a disposizione, dalle 19 a mezzanotte. A ravvivare la serata inoltre gruppi di pin up hanno scattato in maniera itinerante nei vari punti. Un grande successo per questo evento di chiusura dell’estate originale, che ha attirato tanti turisti.