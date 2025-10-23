Festa di Halloween in stile ’Jurassic’. Dinosauri e mostri invadono il centro

Il prossimo weekend sarà mostruoso per chi vorrà immergersi nell’atmosfera che Comacchio, sta preparando per gli amanti di Halloween e non solo. Un fine settimana di eventi quello in programma dal prossimo 31 ottobre al 2 novembre poichè oltre ad Halloween anche "Jurassic Night & Radici" e "Atmosfere d’Autunno", quest’ultimo che celebra la magia dell’autunno tra gusto, tradizione e divertimento. Un appuntamento presentato dal vicesindaco Maura Tomasi, l’assessore Emanuele Mari e Paola Abile della New Star Productions, che gestisce la Festa di Halloween-Jurassic Night. Per tre giorni, Comacchio si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, dove fantasia, tradizione e meraviglia si incontrano. Dalle creature preistoriche che invaderanno le strade nella notte di Halloween, ai laboratori creativi, alle parate incantate e agli spettacoli luminosi che celebreranno l’autunno, ogni angolo della città racconterà una storia, ogni spettacolo sarà un viaggio. Questa edizione segna anche un debutto importante: Radici e Atmosfere d’Autunno, un nuovo format pensato per valorizzare la bellezza della stagione, il calore della nostra comunità e il fascino delle tradizioni. Un programma poetico e familiare, che coinvolgerà grandi e piccoli in un’atmosfera di incanto condiviso. "È con grande orgoglio – ha detto il vicesindaco Maura Tomasi – che presento uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: il lungo weekend di Halloween Jurassic Night e Radici e Atmosfere d’Autunno, nel cuore del nostro centro storico. E con altrettanto entusiasmo, vi annuncio la chiusura delle due serata grande stile, il 31 ottobre Gran Finale ’Tormentoni’, un Live Show di 4 ore che farà ballare tutta la città. Un viaggio musicale travolgente tra i successi estivi dagli anni ’80 ad oggi. Alla consolle Dj Dalele, con voce e animazione: Master-D, direttamente dai migliori club del mondo. Sarà una celebrazione esplosiva della musica e dell’energia italiana. Dj set e performance live, coreografie, luci e visual spettacolari, atmosfera da discoteca open-air nel cuore della piccola Venezia, in Piazzetta Trepponti a partire dalle 23:30 fino alle 2. La sera dopo nello stesso luogo dalle 19 a dopo mezzanotte Gran Finale "

’Booster 90 Party’. La Febbre del Sabato Sera è pronta a far vibrare Comacchio sulla suggestiva scalinata dei Tre Ponti con Andrea Gelli vocalist, pronto a infiammare il pubblico con la sua energia. DJ Pablo alla consolle, con una selezione esplosiva di hit anni ’90 e 2000 che faranno battere il cuore a ritmo dance".

Claudio Castagnoli