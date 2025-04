Festa di maggio con i volontari

Mercoledì in sala consiliare si è svolta la riunione organizzativa della Festa dell’Agricoltura e del Volontariato di Portomaggiore, che si terrà dal 9 all'11 maggio: un momento di grande partecipazione e entusiasmo, con oltre venti associazioni locali e i rappresentanti dell’amministrazione comunale, sempre vicina alle iniziative del territorio.

"C’è tanta voglia di fare insieme, di creare qualcosa di bello per tutta la comunità – sottolinea il sindaco Dario Bernardi - Quest’anno ci sarà una bellissima novità: parteciperà anche l’Istituto di Istruzione Superiore "Levi Montalcini", portando ancora più energia e idee nuove.

La serata è stata anche l’occasione per ricordare i prossimi appuntamenti importantissimi: il 16 e il 23 aprile si terranno i corsi di primo soccorso, fondamentali per ottenere la certificazione obbligatoria per la sicurezza delle trenta associazioni già iscritte.