Festa di San Giorgio La prima tra le giostre è da tutto esaurito

Tante famiglie, bambini in festa alla ‘prima’ del luna park di San Giorgio. La bella giornata primaverile ha richiamato molti ferraresi per l’apertura ufficiale del parco divertimenti per bambini, giovani e famiglie, come da antica tradizione per i festeggiamenti del patrono San Giorgio. A suggellare l’inizio dell’iniziativa il taglio del nastro alla presenza di Angela Travagli, assessore comunale alle attività produttive, lavoro, fiere e mercati, Luca Catter, presidente territoriale Anesv (Associazione nazionale esercenti degli spettacoli viaggianti).

"Siamo davvero soddisfatti come amministrazione – ha spiegato Angela Travagli – di vedere fin dal primo giorno così tante persone, bambini e giovani, che si sono ritrovati tra le attrazioni del parco. Quella di San Giorgio è una zona della città di grande pregio, dove abbiamo pianificato numerosi progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana grazie a specifici bandi con fondi ministeriali ed europei, bandi che andranno a cambiare positivamente il volto e l’utilizzo di luoghi e immobili comunali presenti". Il luna park di San Giorgio sarà aperto fino al primo maggio, oltre alla giornata di ieri ne sono previste altre tre, sempre dedicate agli studenti di tutti gli istituti comprensivi di Ferrara, con distribuzione di tagliandi per le attrazioni, validi per mercoledì 29 marzo, sabato 15 e sabato 29 aprile. Gli orari di apertura del luna park sono dalle 10 alle 13, poi 15-19.30 e serale 20.30-22. "I giovani e le famiglie ferraresi – aggiunge Catter – hanno risposto molto bene all’apertura del luna park. Un ringraziamento all’amministrazione comunale che ci ha sostenuto molto per questa manifestazione". Una giornata dal tutto esaurito al luna park di San Giorgio. Nell’area verde a ridosso di via Alfonso I d’Este l’area ai Bagni ducali, concessa dal Comune di Ferrara, sono stata installate più di 40 attrazioni, da quelle più tradizionali ad altre giostre dedicate in particolare ai bambini, non mancano anche le attrazioni che si possono definire adrenaliniche. Tra queste, una girandola con una altezza di 30 metri.

Mario Tosatti