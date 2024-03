Festa di San Patrizio con ritmi irlandesi

Anche quest’anno si celebra San Patrizio al Bar Jolly di Copparo, con una grande festa organizzata domenica, in collaborazione con la Pro loco e con il patrocinio del Comune. Prenderà il via alle 11 la giornata tutta all’insegna del divertimento irlandese, durante la quale non mancherà neppure una colorata carovana di costumi tipici. E tipici saranno anche i piatti in tavola: dagli autentici fish & chips alle prelibatezze di carne preparate seguendo ricette irlandesi tradizionali, senza dimenticare l’iconica Guinness per coronare l’esperienza con un tocco autenticamente irlandese. La colonna sonora sarà a cura di Isa e Ross.