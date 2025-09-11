Festa di Santa Croce, il ricavato per Gaza

Sarà dedicata alla "Pace" la 354esima Fiera di Santa Croce a Codigoro, in programma da domani a martedì prossimo e nella intensa giornata inaugurale verrà proiettato sul grande schermo in piazza Matteotti, un video messaggio del cardinale di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa. "Tutto il ricavato delle tre tombole, con un montepremi di 12.500 euro ognuna, che saranno estratte il sabato, la domenica e il martedì, verrà destinato a Gaza ed a Emergency - ha spiegato il sindaco Alice Zanardi nella conferenza stampa di ieri mattina - parliamo di una cifra che potrà variare dai 20 ai 30mila euro in base alle cartelle vendute". L’ospite d’onore sarà la conduttrice ed autrice Rai Lorena Bianchetti, conosciuta ed apprezzata per il programma di Rai 1 "A sua immagine" assieme ai volontari dell’Associazione Emergency di Ferrara e la Campionessa europea di parasailing Nina Corbetta. Sarà l’occasione per presentare l’imbarcazione "Hansa 303", arrivata dall’Australia dal Circolo Nautico Codigoro, e acquistata grazie al sostegno economico della ditta Kastamonu e dello stesso comune, che permette a chi ha disabilità di solcare il mare in assoluta tranquillità. Sempre dopodomani verranno conferiti il Premio dello Scariolante, alla Fedeltà al Lavoro, al Merito "L’Airone", il Riconoscimento Santa Croce e quello alla Memoria, insieme agli attestati di merito agli studenti più brillanti del territorio. Ci saranno per ogni sera della fiera uno spettacolo e si comincia con Il Pagante, sabato il gruppo Gruppo Live Play The ColdPlay Experience, la band Anime in Plexiglass, lunedì Noemi e chiuderà martedì lo spettacolo musicale "Voglio tornare negli anni ’90". Oltre alla fiera anche la 23 esima Sagra del Pomodoro e la via del Gusto e Cibo in strada lungo il Po e tante altre attrazioni, mostre e proposte. "Ci saranno espositori di food di livello internazionale. Sabato la fiaccolata sul fiume e spettacolo piromusicale - precisa il sindaco - che seppur diverso verrà proposto, per la prima volta, anche il martedì entrambi con musiche sulla pace, al posto dei fuochi d’artificio degli scorsi anni". Una fiera che tenendo conto del mancato introito delle tombole costerà oltre 250mila euro.

Claudio Castagnoli