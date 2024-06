Festa di Sant’Antonio, in processione per le strade della città

Festa di Sant’Antonio da Padova, la ricorrenza domani. Dal 1647 si rinnova nella parrocchia di Santo Spirito, in via Montebello, la festa dedicata ad uno dei santi più popolari al mondo: Sant’Antonio di Padova. Il 13 giugno, festa liturgica del santo, saranno celebrate le sante messe alle 8 e alle 18.30 (quella solenne) a cui farà seguito la processione con la statua di Sant’Antonio. La processione per le vie Montebello, Porta Mare, Mortara, R. Di Francia, Alberti, Borsari e Guido d’Arezzo. La processione si concluderà davanti alla chiesa di Santa Maria della Consolazione, che si trova in via Mortara, dove verrà impartita la benedizione solenne dal parroco mons. Francesco Viali. Durante la giornata del 13 giugno, dalle 8.30 alle 19.30, sul piazzale della chiesa di Santo Spirito sarà attiva la tradizionale

pesca di beneficienza.