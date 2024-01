Festa e auguri alla casa di riposo

L’eco delle feste è ancora nell’aria, in particolare alla CRA, Casa Residenza di Portomaggiore, dove nella giornata dell’Epifania, si è trascorso un sereno e felice pomeriggio in compagnia, ascoltando musica e mangiando una gustosa merenda. A salutare i nostri ospiti e i loro parenti, sono accorsi anche Dario Bernardi sindaco di Portomaggiore, il gruppo dei Bersaglieri della sezione di Portomaggiore e, naturalmente, la Befana, simpaticissima e molto disponibile. "Ci teniamo a ringraziare tutti gli invitati per la grande partecipazione e per i regali donati ai nostri ospiti", dice la direttrice Elisa Maranini.