Festa e corteo dei mezzi agricoli

Stamane a Pomposa sarà celebrata la festa del Ringraziamento degli agricoltori, con la santa messa nella millenaria abbazia alle 11, celebrata da don Stefano Gigli che domenica scorsa aveva invitato tutti coloro che vivono e producono grazie alla terra di far arrivare i propri mezzi agricoli nel vialetto che conduce alla chiesa. Terminata la funzione religiosa il sacerdote provvederà a benedire i trattori e altri mezzi in questo periodo autunnale nel quale i terreni si stanno in parte riposando per preparasi a semine e raccolte nella prossimo anno. Un modo per ribadire l’importanza dell’agricoltura e dei doni che la terra continua a regalarci, grazie al lavoro d donne e uomini che la coltivano con amore e passione.