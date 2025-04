Festa in caserma dei vigili del fuoco, il nuovo capo è Benini

Una giornata speciale, quella di domenica, per il Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Copparo. Una cerimonia semplice e densa di significato ha accompagnato la presentazione del nuovo capo distaccamento Marco Benini, che sarà affiancato dai vice Fabio Gilli e Giulia Salvan. Insieme a loro, è stata ufficializzata anche la nomina del nuovo presidente dell’Associazione Amici dei Pompieri di Copparo) di Mariacristina Terranova. È stata anche una bella occasione per complimentarsi con i tre nuovi capi squadra Alessio Chiereghin, Marco Marini ed Elia Romagnoli, che alla Direzione Regionale di Bologna hanno ricevuto l’elmo rosso, alla presenza del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara, Antonio Del Gallo. Tante le autorità presenti per celebrare questo momento: il sindaco di Copparo, Fabrizio Pagnoni, il maggiore Alessandro Volpini, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Copparo, accompagnato dal vicecomandante di stazione, maresciallo Marzia De Nicola, il nuovo comandante della Polizia Locale dell’Unione Terre e Fiumi, Giulio Sinchetto. Con loro le figure di riferimento del corpo dei Vigili del Fuoco, e numerose associazioni come Ail Ferrara, Radio Club Copparo, la Protezione Civile di Ro, è l’Associazione San Lorenzo Gradizza con il presidente Gianni Zampieri che ha consegnato una donazione, frutto della recente cena solidale a sostegno del Distaccamento. A chiudere l’incontro, l’intervento della compagnia teatrale Insieme X Caso, che ha annunciato lo spettacolo "Sgrisul", in programma il 26 aprile al Teatro "De Micheli", il cui ricavato andrà a favore dei Vigili del Fuoco Volontari per l’acquisto di nuove attrezzature, dopo il furto subito lo scorso febbraio.