Festa in Comune per il pensionamento dell’impiegata Marinella Dotto

Grande festa l’altra sera per salutare la meritata pensione di Marinella Dotto, 63 anni, più di quaranta dei quali impiegata negli uffici del comune di Portomaggiore, dove ricopriva il delicato incarico di responsabile dell’ufficio Casa, immigrati stranieri e Servizi sociali. E’ stata una festa molto partecipata, con la partecipazione tra gli altri dell’ex vicesindaco con delega alle Politiche Sociali Alessandro Vacchi e il presidente della Pro Loco e del Palio Portuense Giovanna Toschi. "Ha lasciato un buon ricordo in tutti noi – è il saluto del sindaco Dario Bernardi – un ringraziamento per il lavoro svolto". Marinella Dotto è impegnata nel sociale, soprattutto nell’associazione Carabinieri in congedo, in continuità con il lavoro del padre Milton Dotto, maresciallo della compagnia portuense, mancato poco tempo fa.