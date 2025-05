Festa in piazza per la chiusura dell’anno scolastico

Sabato 31 maggio l’Istituto Comprensivo "Federico Bernagozzi" anima le piazze di Portomaggiore con i colori vivaci e le armonie di tutti i continenti per l’annuale festa di chiusura dell’anno scolastico. Il tema scelto è "Ieri, oggi e domani", perché guardare al passato, osservare il presente e immaginare il futuro offre l’occasione per riflettere su come sono cambiati i modi di crescere e giocare dei bambini, e su quale ruolo la scuola possa avere nel ricostruire un equilibrio. Offrire ritmi più lenti aiuta i bambini a concentrarsi e vivere il tempo in modo più profondo. La scuola, infine, rafforza le relazioni autentiche, promuovendo ascolto, empatia e presenza, valori sempre più rari nel mondo contemporaneo. La festa si svolgerà in piazza Umberto I e nelle zone circostanti la piazza dalle 9 a mezzogiorno.

f. v.