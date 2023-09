Festa Internazionale: "Compiamo trent’anni, un viaggio che parte dai misteri d’Italia"

Trentesimo compleanno per la rivista Internazionale, che festeggerà questo traguardo insieme ai suoi lettori in occasione del festival ‘Internazionale a Ferrara’, che si terrà domani, sabato e domenica primo ottobre.

"Compiamo 30 anni e ci siamo chiesti come festeggiare con i nostri lettori – spiega Chiara Nielsen, vicedirettrice di Internazionale e direttrice del festiva – e la formula trovata è 30 anni in 30 parole che riassumono i grandi temi che come giornale abbiamo raccontato in questi anni e che durante il festival proveremo ad approfondire. Inizieremo con potere, misteri e depistaggi della storia italiana con Enrico Deaglio, poi una cavalcata tra Amazzonia, Ucraina, Africa, per passare alla tecnologia e all’intelligenza artificiale, poi il finale con Zerocalcare che parlerà della lotta, dell’espressione dei conflitti sociali. Parleremo anche del cosmo, del desiderio umano di spingersi nello spazio. Accanto a questi ci saranno i consueti panel, che rispecchiano il sommario di un numero della rivista". Tanti gli ospiti in arrivo a Ferrara da ogni parte del mondo per confrontarsi tra loro e con il pubblico sui temi che hanno segnato gli ultimi decenni e che oggi restituiscono un presente inquieto, in cui si rimettono in discussione illusioni e fragili equilibri. Sono infatti in programma 170 ospiti da 25 paesi, per 180 ore di programmazione, 115 incontri, 12 workshop e 6 documentari. "Quello in corso non è un anno particolarmente allegro – continua la direttrice –. I temi sono molto impegnativi, sono rimasta colpita dalla violenza di alcuni film della rassegna Mondovisioni, e questo ci fa capire molto sul periodo che viviamo".

A ribadire il supporto del Comune è l’assessore alla cultura Marco Gulinelli. "L’amministrazione – dice – supporta Internazionale cercando di andare a smussare le criticità organizzative. Questo trentennale vedrà un’edizione speciale del festival, con i classici eventi con giornalisti, scrittori, artisti provenienti da tutto il mondo, che trasformeranno Ferrara in una gigantesca redazione e gli esperti si confronteranno su temi globali. Quest’anno, in particolare, ritroveremo alcune location storiche, in particolare gli spazi dell’ex refettorio di San Paolo, oggetto di recenti lavori di valorizzazione, di Casa Romei e del Museo Archeologico. Inoltre, è prevista una convenzione specifica che abbiamo sviluppato, d’intesa con gli organizzatori, per le visite a palazzo dei Diamanti che, ancora per questa settimana, ospiterà le mostre del fotografo Guido Harari e dell’artista Agostino Arrivabene. Dalle collaborazioni, anche questa volta, nascono così nuove opportunità per estendere l’offerta turistica e culturale e promuovere la città". Il festival è promosso da Internazionale, Comune di Ferrara, Regione Emilia-Romagna, Università degli studi di Ferrara, Fondazione Teatro Comunale, Ferrara feel the festival, Comune di Cento, Comune di Portomaggiore, Arci Ferrara, Progetto Polimero e Associazione IF. Tutti gli incontri saranno gratuiti e si svolgeranno in spazi privi di barriere architettoniche e raggiungibili a piedi o in bicicletta.