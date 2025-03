Festa internazionale della Storia. Evento speciale oggi a Belriguardo

Oggi alle 16, nella suggestiva Sala delle Bifore del Palazzo di Belriguardo, si terrà la prima conferenza nell’ambito della Festa Internazionale della Storia, prestigiosa iniziativa organizzata dall’Università di Bologna. Questo evento rappresenta un’occasione unica per avvicinarsi alla storia e all’archeologia attraverso il contributo di esperti di fama internazionale, promuovendo la conoscenza e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale.

La Festa Internazionale della Storia è una manifestazione che ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza storica attraverso incontri, conferenze, laboratori e visite guidate. Nata come iniziativa dell’Università di Bologna, la rassegna si è affermata negli anni come uno degli eventi culturali più attesi, coinvolgendo studiosi, studenti e appassionati in una serie di appuntamenti dedicati alla memoria storica e alla ricerca scientifica. L’edizione di quest’anno prevede un ricco programma di eventi, con la partecipazione di numerosi esperti provenienti da diverse discipline.

La conferenza inaugurale vedrà la partecipazione del rinomato archeologo Sauro Gelichi, studioso di fama internazionale nel campo dell’archeologia medievale. Il professor Gelichi è una figura di riferimento per gli studi archeologici e ha contribuito in modo significativo alla comprensione delle dinamiche insediative, economiche e culturali dell’epoca medievale. Nel corso della sua carriera, Gelichi ha pubblicato oltre 500 lavori scientifici, tra cui 5 monografie e numerose curatele. Ha diretto importanti progetti di ricerca archeologica in Italia e all’estero, collaborando con istituzioni in Siria, Tunisia, Turchia e Montenegro. Inoltre, ha organizzato più di 30 convegni nazionali e internazionali e ha partecipato a oltre 200 congressi scientifici.