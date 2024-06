Festa patronale nel weekend. Protagonisti concerti e buon cibo

Musica, divertimento e buon cibo. Sono questi gli "ingredienti" della festa patronale dei Santi Pietro e Paolo che, nel week-end, animerà il centro di Copparo. L’atteso appuntamento, come sempre organizzato dalla parrocchia con il patrocinio del Comune di Copparo, si svolgerà dal 28 giugno al 1° luglio. Apre, dunque, domani il ricco programma di eventi musicali, intrattenimento vario e gastronomia, con la serata vedrà protagonisti gli allievi della scuola di musica "Varos Zamboni". Sabato, come da tradizione per le solennità dei Santi Pietro e Paolo, si terrà la santa messa alle 18, cui seguirà la processione; la serata proseguirà con la performance musicale dei Kemykals. Ancora musica nella serata di domenica con la rock band Pocabanda che porterà una carica di allegria, e anche di lunedì con il Marcello live group. Nel corso della quattro giorni di festa sarà funzionante il luna park, pronto ad accogliere i più giovani. E ci sarà spazio anche per il buon cibo, con lo stand gastronomico che proporrà un menù sardo. A chiusura della Fiera dei Santi Pietro e Paolo, è prevista anche l’estrazione a premi della lotteria. Insomma, non mancheranno le opportunità per trascorrere un fine settimana all’insegna della socialità e del divertimento. Ma non è tutto. Ad allietare le serate estive nel copparese sta pensando anche l’edizione 2024 della rassegna "Burattini, Fiabe & Co", che rientra nella rete dei Teatri del Delta.

Valerio Franzoni