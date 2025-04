Festa per i 105 anni di Iolanda Orlandi con il sindaco Baldini

Tra i cittadini argentani è la persona più longeva di tutti. Si tratta di Iolanda Orlandi che venerdì scorso ha salutato le sue 105 primavere. Un ambìto traguardo, ultrasecolare. Che è stato festeggiato alla "Rsa Casa di Riposo Opera Pia Manica" di Argenta. Un’occasione in cui nonna Iolanda, vedova da molto tempo, e con un passato alle spalle da operaia, in campagna prima ed in fabbrica poi, ha soffiato sulle simboliche candeline di una torta. Hanno partecipato al brindisi famigliari e parenti, personale, dirigenti, amici, amiche ed ospiti come lei della struttura per anziani di via Roma. All’appuntamento non ha voluto mancare neppure il sindaco Andrea Baldini. Che, nel porgerle le "congratulazioni e gli auguri di buon compleanno", da parte sua e della giunta municipale, l’ha omaggiata di un particolare e gradito ricordo dell’evento. Festa grane intanto anche a Consandolo dove Armando Mattioli ha compito 100 anni.

n.m.