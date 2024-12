Festa per i 107 anni di Lucia

Festa grande venerdì scorso per Lucia Folla, che ha compiuto ben 107 anni proprio nel giorno della patrona di Copparo, da cui prende il nome. Tamarese doc, Lucia è in grande forma ed è stata protagonista di una bellissima mattinata alla comunità alloggio "Il Tiglio" di Jolanda di Savoia: ai festeggiamenti hanno partecipato familiari, amici e operatori. A portare gli auguri del Comune di Copparo per questo compleanno da record è stato l’assessore Fabio Felisatti. "Oggi la nostra comunità celebra un evento davvero speciale – ha affermato l’assessore –: un augurio di cuore a nome dell’intera amministrazione comunale e di tutta la comunità per questo incredibile traguardo, che rappresenta un esempio di forza, saggezza e amore per la vita. Un sincero ringraziamento va alla famiglia di Lucia per averci invitato a celebrare insieme questa giornata".