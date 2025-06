Festa per i 95 anni di Elide Fabbri che ha sventato 4 truffe

Festa di compleanno lo scorso week-end per Elide Fabbri, di San Biagio. Che ha salutato le sue 95 primavere. Una bella età, che non dimostra, alla luce soprattutto di 4 tentativi di truffa perpetrati di recente ai suoi danni, ma che è riuscita a far fallire. Nonna Elide, che annovera ben 11 nipoti e pronipoti, di cui uno in arrivo, ha soffiato sulle simboliche candeline di una maxi torta offertale per l’occasione dalle figlie Lucilla, Francesca, Orlanda, dai famigliari tutti, tra cui i fratelli Bruno, Oride, Ettore, cui da giovane, ha fatto da mamma. In dono ha ricevuto anche una piantina dell’albero della felicità. Elide, vedova del marito Efrem Gennari, meglio conosciuto in paese col soprannome di Faro, si porta sulle spalle un passato di duro lavoro nei campi, in un allevamento di polli, in un frigo, in un’osteria al Vallone, come magliaia. Ma soprattutto come volontaria al servizio dei parroci e della chiesa locale: dalle letture sacre alla questua durante la messa; dagli allestimenti dell’altare alla organizzazione di eventi religiosi; dalle pulizie in canonica ed ai fornelli.

Nando Magnani