Festa per i nuovi murales

Nuovi murales colorano la scuola primaria Carmine della Sala di Pontelagoscuro, grazie all’impegno congiunto di bambini, genitori, insegnanti, volontari e volontarie. L’inaugurazione ufficiale è avvenuta martedì, alla presenza dell’assessore all’Istruzione e Politiche giovanili Chiara Scaramagli, in un vero e proprio momento di festa e celebrazione. Il progetto, finanziato dal Comune con un contributo di 9.800 euro attraverso il bando ‘Scuole come Beni Comuni’, ha così visto il frutto del lavoro di tutti coloro che hanno contribuito fattivamente ad una riqualificazione urbana e sociale.

L’opera d’arte collettiva, realizzata da alunni, famiglie e volontari, ha trasformato le pareti del cortile interno in uno spazio colorato e accogliente, in linea con l’obiettivo di rendere la scuola un luogo sempre più aperto e inclusivo. "Investire in questi progetti – ha dichiarato l’assessore Scaramagli – significa rafforzare il senso di appartenenza e promuovere una cultura della collaborazione e della cura dei beni comuni. Il murale non è solo un abbellimento estetico, ma anche un esempio concreto di strumento educativo, un modo per valorizzare la scuola come luogo aperto e partecipato, capace di costruire legami".