Festa per l’Ado, iniziativa sold-out

COPPARO

Sold out per la serata solidale "Aiutiamo chi aiuta", organizzata dall’associazione San Lorenzo di Gradizza, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Copparo e il sostegno di tante attività commerciali, associazioni, volontari. Un’iniziativa, quella che si è tenuta sabato scorso nella frazione copparese, che ha saputo unire festa e solidarietà, attraverso una raccolta fondi a favore di Ado. Una squisita cena preparata dai volontari e il concerto dei "Mercanti e Servi", che hanno proposto la grande musica dei Nomadi, hanno allietato la serata. Oltre al saluto di Gianni Zampieri, presidente dell’associazione San Lorenzo di Gradizza, sono seguiti quelli dell’amministrazione comunale con il vicesindaco Simone Grandi, di Alessandro Zanella, presidente dell’Associazione Amici dei Pompieri Copparo, del comandante della Stazione Carabinieri di Copparo luogotenente Giuseppe Zurlo, di Alfio Pesci, presidente dell’Avis, che insieme ad Ail Ferrara con Gian Marco Duo hanno sottolineato l’importanza della donazione del sangue e del midollo osseo, per la speranza di guarigione di tanti ammalati. Nell’occasione, Paolo Mangherini ha ricordato con affetto la sorella Alberta e Sergio Cirelli, a cui è stata dedicata la serata con relativa raccolta fondi a favore di Ado, per aiutare l’assistenza domiciliare oncologica.

Ma gli appuntamenti con la solidarietà non si fermano qui. Infatti, il prossimo sabato 6 luglio si terrà un evento a favore di Ail Ferrara, sempre con una squisita cena ed un divertentissimo spettacolo della Compagnia Teatrale Insieme X Caso che sicuramente allieterà il pubblico (per informazioni e prenotazioni: 348-8413799). Nel calendario delle iniziative in programma a Copparo, oggi dalle 19 si terrà la Festa in piazza dell’Asd Copparese di fine campionato. Nell’area tribune del palio si terrà la presentazione delle squadre e dei giocatori di tutte le categorie della società rossoblu e, a seguire, il concerto di Alex mari & The Lovers. Per l’occasione sarà in funzione lo stand gastronomico a cura di Pro Loco Copparo. Domani, invece, le tribune saranno occupate dalla seconda serata del Palio di Copparo che prevede dalle 20.30 il Palio dei Bambini e, a seguire, l’esibizione di musici e sbandieratori assoluti e Under 15: un appuntamento che anticipa la serata di sabato prossimo, con la serata conclusiva del tradizionale evento caratterizzata dagli storici giochi di piazza che vedranno protagonisti i quattro rioni Crusar, Furnas, Mota e Dezima per l’assegnazione dei due Palii: quello abbinato al lancio dei cerchietti e quello per i vincitori assoluti della 45esima edizione.

Valerio Franzoni