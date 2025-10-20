Qualcosa si muove

Valerio Baroncini
Qualcosa si muove
Ferrara
Festa per nonna Alcide Diana. Sulla torta 105 candeline
20 ott 2025
CLAUDIO CASTAGNOLI
Cronaca
  4. Festa per nonna Alcide Diana. Sulla torta 105 candeline

Alcide Diana Morgante ha compiuto la bellezza di 105 anni. La donna, residente nel territorio di Mesola, è stata festeggiata dal primo cittadino Lisa Duò assieme al parroco che svolge la propria missione nel mesolano. "Un traguardo straordinario, con una vita ricca di esperienze – sottolinea il sindaco, recatasi nella sua abitazione per porgerle i più sentiti auguri – e memoria storica per tutta la nostra comunità. Abbiamo avuto l’onore di celebrare i 105 anni di Alcide Diana, una cittadina esemplare che rappresenta un prezioso patrimonio umano e culturale del nostro paese". Il primo cittadino, oltre ai propri auguri, ha voluto esprimere all’anziana concittadina quelli dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità. "L’ho fatto indossando la fascia tricolore simbolo della vicinanza delle istituzioni – prosegue –, vivendo un momento di grande emozione insieme alla festeggiata". A rendere ancora più significativo l’importante anniversario, la partecipazione di don Mauro, parroco del territorio mesolano, che ha portato il proprio il saluto e la benedizione della comunità parrocchiale. Alcide Diana Morgante, con la sua serenità e lucidità, ha accolto con un sorriso tutti gli ospiti. "Grazie Alcide per l’esempio che continui a darci – ha concluso Lisa Duò –, per questo straordinario traguardo e l’augurio di ancora tanti giorni sereni.

c. c.

