Festa per nonna Alcide Diana. Sulla torta 105 candeline

Alcide Diana Morgante ha compiuto la bellezza di 105 anni. La donna, residente nel territorio di Mesola, è stata festeggiata dal primo cittadino Lisa Duò assieme al parroco che svolge la propria missione nel mesolano. "Un traguardo straordinario, con una vita ricca di esperienze – sottolinea il sindaco, recatasi nella sua abitazione per porgerle i più sentiti auguri – e memoria storica per tutta la nostra comunità. Abbiamo avuto l’onore di celebrare i 105 anni di Alcide Diana, una cittadina esemplare che rappresenta un prezioso patrimonio umano e culturale del nostro paese". Il primo cittadino, oltre ai propri auguri, ha voluto esprimere all’anziana concittadina quelli dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità. "L’ho fatto indossando la fascia tricolore simbolo della vicinanza delle istituzioni – prosegue –, vivendo un momento di grande emozione insieme alla festeggiata". A rendere ancora più significativo l’importante anniversario, la partecipazione di don Mauro, parroco del territorio mesolano, che ha portato il proprio il saluto e la benedizione della comunità parrocchiale. Alcide Diana Morgante, con la sua serenità e lucidità, ha accolto con un sorriso tutti gli ospiti. "Grazie Alcide per l’esempio che continui a darci – ha concluso Lisa Duò –, per questo straordinario traguardo e l’augurio di ancora tanti giorni sereni.

c. c.