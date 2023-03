Festa per Sonika Venti candeline a ritmo di musica

di Lauro Casoni

Il Centro culturale Sonika di viale Alfonso I d’Este festeggia i suoi primi 20 anni con un evento in programma il 2 aprile. Dieci sono invece gli anni di attività nel settore delle manifestazioni culturali dell’Aps ‘Ultimo Baluardo’ che lo gestisce dal 2013. Domenica nella sede del Centro Sonika, a partire dalle 17, avranno luogo una festa e un concerto per condividere insieme alle famiglie e ai ragazzi che frequentano il centro un pomeriggio di festa con esibizioni di giovani musicisti. All’incontro di presentazione sono intervenuti Micol Guerrini, assessore alla Politiche giovanili del Comune di Ferrara, Filippo Cavallini e Federico di Marco, rispettivamente presidente e vicepresidente di Ultimo Baluardo Asp, Mario Zappaterra (Area Giovani - Nuove Generazioni) e Rodolfo Grechi dell’Ufficio manifestazioni culturali del Comune. "’Ultimo Baluardo’ è una solida realtà dell’associazionismo ferrarese, attiva sul territorio dal 2013. Coordina tutte le attività culturali di Sonika – spiega Federico di Marco –: i servizi del centro culturale sono principalmente sala prove, studio registrazioni e organizzazione di manifestazioni culturali. Sonika nasce come punto di aggregazione giovanile. Attualmente la struttura conta quattro ampi spazi completamente attrezzati ad usufrutto di ogni musicista, con apertura al servizio disponibile 7 giorni su 7 per un totale di oltre 60 ore settimanali".

Le realtà di ‘Ultimo Baluardo’ e Sonika si occupano da sempre di promozione culturale e sociale, con particolare attenzione al protagonismo giovanile, anche in collaborazione con Area Giovani, il centro di aggregazione giovanile del Comune. ‘Ultimo Baluardo’ si conferma un punto di riferimento per il territorio che collabora con molteplici realtà, sia enti locali che soggetti privati, supportando anche le progettualità dei principali istituti scolastici della città. L’associazione, inoltre, cura e organizza seminari gratuiti e formativi rivolti ai giovani aspiranti musicisti o fonici che desiderano avvicinarsi al mondo musicale. Nel corso dell’incontro sono stati preannunciati altri due appuntamenti: domani alle ‘Officine Meca’ è in programma una rassegna di gruppi ferraresi e tra il 14 e il 23 luglio prossimo verrà proposto ‘Il solito festival’. "Sonika e Ultimo Baluardo rappresentano due realtà con una grande e positiva storia alle spalle – ha affermato l’assessore Guerrini – che ancora oggi coinvolge professionisti al servizio dei giovani e dei progetti culturali a loro dedicati. Il supporto ai giovani musicisti è sempre costante e di alto livello, un aiuto concreto a chi cerca di esprimere al meglio la propria creatività".